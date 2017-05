Reiter satteln fürs Maiturnier in Meckelfeld

Mehr als 400 Pferde beim Dressur- und Springturnier am Appenstedter Wäldchen am Start

Auch das 44. Dressur und Springturnier des Reit- und Fahrverein (RFV) Meckelfeld lockt am kommenden Wochenende (13./14. Mai) mit attraktiven Prüfungen wieder Reiterrinnen und Reiter mit ihren edlen Vierbeinern auf die herrliche Anlage am Appenstedter Wäldchen in Meckelfeld. „Für das zweitägige Turnier haben wir bislang 770 Nennungen mit mehr als 400 Pferden erhalten“, freut sich Vereinsvorsitzende Kerstin Schröder. Der Eintritt ist frei.Die Teilnehmer und Gäste lieben vor allem die besondere Atmosphäre beim Meckelfelder Frühjahrsturnier. „Von der E-Klasse bis zum M-Springen ist alles dabei“, verspricht die Vereins-Chefin, die auch in diesem Jahr wieder auf ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bauen kann. Die Prüfungen beginnen am Samstag mit der E-Dressur in der Halle und Sonntag mit der Dressur der Klasse M* bereits um 7 Uhr. Die Prüfungen auf dem Springplatz beginnen an beiden Tagen um 9 Uhr. Höhepunkte der tollen Reitertage sind am Sonntag die M-Dressurprüfungen um 13.50 und 15.50 Uhr, sowie die Springprüfung der Klasse Ein-Sterne-M um 15 Uhr. „Auch Nachwuchsreiter und Turnier-Neueinsteiger wollen wir in den angebotenen E-Klassen mehr in den Mittelpunkt rücken“, betont Kerstin Schröder, die sich über Unterstützung von Familienmitgliedern und Freunden der Teilnehmer freuen würde. Auch für das leibliche Wohl der Aktiven und der Gäste wird gesorgt sein.

Der Zeitplan (13./14. Mai)

Halle07.00 Uhr – Dressurprüfung Klasse E08.40 Uhr – Dressurreiterprüfung Kl. A10.10 Uhr – Dressurreiterprüfung Kl. A11.40 Uhr – Dressurreiterprüfung Kl. L15.40 Uhr – Dressurprüf. Kl. L* TrenseSpringplatz09.00 Uhr – Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A*10.50 Uhr – Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A*12.40 Uhr – Stilspringprüfung Kl. A*14.00 Uhr – Stilspringprüfung Kl. A*14.20 Uhr – Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. LHalle07.00 Uhr – Dressurprüfung Kl. A*08.50 Uhr – Dressurprüfung Kl. L* - Kandare13.50 Uhr – Dressurprüfung Kl. M*15.50 Uhr – Dressurprüfung Kl. M*Springplatz09.00 Uhr – Stilspringprüfung Kl. E10.10 Uhr – Springprüfung Kl. A**11.20 Uhr – Springprüfung Kl. A**12.40 Uhr – Stilspringprüfung Kl. L13.50 Uhr – Stilspringprüfung Kl. L15.00 Uhr – Springprüfung Klasse M*Hunde sind auf der Anlage an der Leine zu führen!