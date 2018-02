VfL Wolfsburg holt in Winsen den Landestitel

FUSSBALL: SG Borstel-Luhdorf und Buchholzer FC mussten vorzeitig die Segel streichen

Bei der 14. Krombacher-Ü40-Hallen-Niedersachsenmeisterschaft in Winsen hat sich das Seniorenteam des VfL Wolfsburg den Landestitel gesichert. Im Finale gewann Wolfsburg mit 2:1 gegen Hannover 96. Vorjahresvizemeister SG Borstel-Luhdorf musste schon im Achtelfinale die Segel streichen. Für das Team des Buchholzer FC war bereits nach den Spielen der Vorrunde Schluss. Lob gab es auch von den teilnehmenden Teams für Cheforganisator Arne Faust, der mit seiner Crew Organisationsgeschick bewies. Insgesamt waren 34 Mannschaften am Start. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.