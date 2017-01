Sponsoring für Segelflieger

Nun kam es zu einer Sponsoring-Kooperation des Autohauses in Buchholz und Dennis Behnke, Segelflieger des LSV Schneverdingen. Der Segelflieger, der dem Nationalkader der Deutschen Nationalmannschaft angehört, nimmt in diesem Jahr an der Europameisterschaft teil. Er wird von Autohaus STADAC Buchholz mit einem leistungskräftigen Fahrzeug gesponsert, sodass er sein Segelflugzeug optimal zu den Wettbewerben transportieren kann."Als Dennis Behnke mich auf das Sponsoring ansprach, sah ich die Begeisterung des Segelfliegers für seinen Hochleistungssport. Mit BMW - einer Marke, die für Technikinnovation und erfolgreichen Motorsport steht, hat Dennis Behnke nun einen kompetenten Partner an seiner Seite", so Andreas Maul.