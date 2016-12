Wieso Pacht bezahlen? Pferde in Buxtehude als Biotop-Besetzer

. Warum Pacht für eine Weide bezahlen, wenn es umsonst geht - das hat sich ein unbekannter Pferdebesitzer in Buxtehude gedacht. Der Landkreis hat bei einer Kontrolle festgestellt, dass von September bis Dezember ein rund 5.000 Quadratmeter großes Biotop an der Straße "Grüner Weg" mit einem mobilen Zaun eingezäunt wurde. Dort grasten in aller Seelenruhe Pferde. Die Besitzerin der Fläche wusste davon allerdings nichts.Inzwischen sind die Pferde weg, der Zaun steht noch. Die Polizei ermittelt, denn die Nutzung des Biotops als Weide ist nicht erlaubt. Für den Pferdehalter könnte das ein teurer Spaß werden. Hinweise: Tel 04161 - 647115.