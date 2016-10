VSV-Deerns treffen Alexander Nouri

VSV-Mädels treffen Alexander Nouri / Juniorinnen sind Einlaufkinder bei Werder Bremens Damen

26 Mädchen der VSV Hedendorf-Neukloster waren am vergangenen Sonntag Einlaufkinder beim Spiel der 2. Frauen-Bundesliga Nord zwischen Werder Bremen und dem Bramfelder Sportverein auf Platz 11 am Weserstadion. Überraschend trafen sie auf Bremens Bundesliga-Coach Alexander Nouri, der sofort für ein gemeinsames Gruppenfoto bereit war. VSV-Trainerin Silke Blank: „Dass unsere jüngsten Spielerinnen Einlaufkinder sein durften, war schon ein tolles Erlebnis. Dass wir aber Nouri dann auch noch für ein Foto gewinnen konnten, wird für alle ein unvergessliches Ereignis bleiben.“ Übrigens gewannen die Spielerinnen des SV Werder Bremen ihr Spiel 8:0 gegen die Gäste aus Bramfeld, führen die Tabelle vor der 2. Damen-Mannschaft des VfL Wolfsburg verlustpunktfrei an.