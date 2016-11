Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund ehrt langjährige Drochterser Ratsmitglieder

Für langjährige Mitgliedschaften im Rat der Gemeinde Drochtersen wurden auf der letzten Gemeinderatssitzung in dieser Wahlperiode Dirk Ludewig (40 Jahre dabei, SPD), Heino Baumgarten (30 Jahre, SPD), Wilfried Barwig (20 Jahre, SPD) und Jens Schütt (20 Jahre, CDU) durch den Kreisvorsitzenden des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes Horst Wartner sowie durch Bürgermeister Mike Eckhoff geehrt.Beide würdigten die kommunalpolitischen Verdienste, händigten unter großem Beifall der Sitzungsteilnehmer Ehrennadeln und Urkunden aus. "Alle haben sich als Ratsmitglieder Respekt und Anerkennung verdient", so Wartner. "Denn Ratstätigkeiten werden nicht immer unter einfachen Bedingungen, wohl aber unter Opferung vieler Stunden an Freizeit ausgeführt." Der freie redaktionelle WOCHENBLATT-Mitarbeiter Dirk Ludewig erhielt die selten verliehene „Goldene Ehrennadel“.