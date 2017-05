Ein ereignisreiches Jahr - ohne König

Festprogramm auf einen Blick

Die Enttäuschung, im vergangenen Jahr keinen König gefunden zu haben, steckten die Weseler Schützen schnell weg. Denn dank der großen Kameradschaft innerhalb des Vereines schulterten gleich mehrere Mitglieder die anstehenden Aufgaben. Der amtierende Vizekönig Klaus Möricke übernahm die Aufgaben des Königs. Gemeinsam mit seiner Frau Stephanie sowie seinen Adjutanten besuchten er im vergangenen Sommer die Schützenfeste der befreundeten Vereine in Königsmoor, Schierhorn, Hanstedt und Wintermoor. Außerdem reiste Möricke mit einer großen Abordnung zum Schützenfest nach Wesel am Rhein.Am 1. Oktober endete Mörickes Amtszeit mit dem Schluss-Schießen. Uwe Feddersen, der neue Vize-König, übernahm die Aufgaben gemeinsam mit seiner Frau Lucia. Unter anderem ging es zum Königsball nach Schierhorn.„Da wir ohne König auskommen mussten, fand statt des Königsballs ein Winterball statt“, sagt Sprecher Manfred Hoffmann. „Die Hallen-Dekoration war einmalig und trotz des Eisregens besuchten uns zahlreiche Vereine mit großen Abordnungen.“Für Feddersen ging es im Anschluss weiter zu Königsbällen in Königsmoor und Hanstedt. Bis zum Schützenfest am kommenden Wochenende wird er als Ersatz-König im Amt bleiben.18 Uhr: Platzkonzert an der Heidehalle mit dem Spielmannszug Kampen18.30 Uhr: Umzug der Schützen in Wesel, Gedenkfeier am Ehrenmal mit Kranzniederlegung20.30 Uhr: Großer Zapfenstreich auf der Festwiese mit dem Spielmannszug Kampen und dem Blasorchester Sprötze• Im Anschluss: Kommers in der Heidehalle14 Uhr: Festbeginn, Jubel und Trubel auf dem Festplatz, Kaffee und Kuchen in der Heidehalle, Ordenschießen, Preisschießen für jedermann und Preisknobeln14 Uhr: Schießen auf die Jungschützen-Königswürde15 bis 17 Uhr: Kinder- und Volksfest auf der Festwiese unter anderem mit „Bagger fahren“, Lasergewehrschießen, Preise am Maibaum und Kinderschminken18 bis 21 Uhr: Jungschützenkommers in der kleinen Heidehalle21 Uhr: „Neon-Night“ mit Toestenklang; Eintritt fünf Euro• Happy-Hour von 21 bis 22 Uhr9.30 Uhr: Sammeln an der Heidehalle und Abholen des Vizekönigs10 Uhr: Königsfrühstück in der Heidehalle mit großer Tombolaab 13 Uhr: Zünftige Musik mit dem Blasorchester Sprötze auf dem Festplatz, Kaffee und Kuchen in der Heidehalle14 bis 18 Uhr: Ordenschießen, Preisschießen für jedermann, Preisknobeln18.30 Uhr: Preisverteilung für das Preisschießen für jedermann9 bis 12 Uhr: Schießen auf die Königswürde12.30 Uhr: Königsessen in der Heidehalle14.30 bis 18 Uhr: Ordenschießen15 bis 16 Uhr: Kinderkönigsschießen an der Schießbude (bis 14 Jahre)18 Uhr: Platzkonzert mit dem Blasorchester Sprötze19 Uhr: Proklamation der Könige• Im Anschluss an die feierliche Proklamation: Festball des neuen Königs in der Festhalle. Es spielt die Gruppe „Graffity“; der Eintritt ist frei.