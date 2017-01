Was tun, wenn jemand am Boden liegt und nicht mehr reagiert? Rund 20 Vorschulkinder der Kindertagesstätten Moisburg, Regesbostel und Appel lernten jetzt in einem speziellen Ersthelfer-Kursus bei Lehrrettungs-Assistent Frank Risy (Foto), wie man im Notfall richtig reagiert. Die Kinder erfuhren, wie wichtig das Überstrecken des Kopfes bei Bewusstlosen ist und wie die stabile Seitenlage funktioniert. Außerdem erklärte der Experte, wie man einen Notruf richtig absetzt.