Sonderpostenmarkt Krümet eröffnet in Dollern in schmuckem Neubau

Jede Woche viele neue Schnäppchen

Ein absolutes Mekka für Sparfüchse eröffnet am Mittwoch, 1. November, in Dollern neu: Der Sonderpostenmarkt Krümet, der in Dollern bereits seit 1980 ansässig ist, lädt in seinen großen Neubau am Hagener Weg ein.Es locken viele Angebote zum absoluten Super-Sparpreis. Dazu gehören z.B. ein Edelstahl-Wasserkocher für nur 5 Euro, eine Haarschneidemaschine für nur 5 Euro, eine Filterkaffeemaschine für nur 12 Euro, Ariel Waschmittel für 40 Waschladungen für nur 5 Euro, ein Kilogramm Hareiko Würstchen für nur 2,99 Euro, zwei Liter Coca Cola für nur 99 Cent, fünf Liter Scheibenfrostschutz für nur 1,99 Euro, tiefgefrorene Konditortorte für nur 2,99 Euro und vieles mehr.Bis Anfang 2017 befand sich der Krümet Sonderpostenmarkt in Dollern in einer mehr als 40 Jahre alten ehemaligen Lagerhalle. "Das war einfach nicht mehr zeitgemäß und kundenfreundlich", sagt Torben Cölln, stellvertretender Geschäftsführer bei Krümet. Für den Neubau, der mit 1.700 Quadratmetern Verkaufsfläche deutlich größer als der Altbau ist, wurde ein benachbartes Grundstück dazugekauft. Der Stahlbau mit Mauerwerksverblendfassade wurde u.a. nach neuesten energetischen Gesichtspunkten erstellt. "Entstanden ist ein modernes Gebäude mit einem großen Vordach", sagt der Stader Architekt Michael Hinck, der neben der Planung auch für die Bauleitung verantwortlich war. "Als Besonderheit wurde das Gebäude in Richtung Ortsmitte ausgerichtet und angebunden." Vor dem Geschäft befinden sich 100 kostenfreie Kundenparkplätze, die Anlieferung der Ware erfolgt von hinten. Baubeginn war Mitte April.Die Kunden im neuen Krümet werden sowohl vom vielfältigen Sortiment des Sonderpostenmarktes als auch von der Einkaufsatmosphäre begeistert sein. Breite Gänge und niedrige Regale bieten einen perfekten Überblick und Shoppingspaß pur. Das Angebot wechselt ständig, so dass sich regelmäßige Besuche und schnelles Zugreifen durchaus lohnen. Zum Sortiment gehören u.a. Saisonartikel - zurzeit Dekorationen für Advent und Weihnachten -, Haushalts- und Schreibwaren, Spielzeug, Bekleidung, Zubehör für Auto und Fahrrad, Heimtierbedarf, Drogerieartikel, Lebensmittel und vieles mehr.Ein Höhepunkt nach dem Einkauf ist das nagelneue Krümet-Café. Dort erhalten Gäste Kaffeespezialitäten und Kuchen sowie belegte Brötchen und Snacks - "natürlich ebenfalls zu sehr günstigen Preisen", verspricht Torben Cölln. "Von Mittwoch bis Samstag, 1. bis 4. November, gibt es zur Eröffnung eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen oder Torte nach Wahl für nur 1 Euro." Er bedankt sich bei Bauleiter Michael Hinck und den Handwerkern für ihren großen Einsatz sowie bei allen Anwohnern und Stammkunden für ihre Geduld während der Bauphase: "Auf eine gute Nachbarschaft!"Krümet SonderpostenmarktHagener Weg 2 bis 4 in Dollern