WOCHENBLATT-Leser zeigen ganz viel Herz

Am Samstag hatte das WOCHENBLATT vom schweren Schicksal der Familie Büttinghaus aus Egestorf berichtet. Silke Büttinghaus (31) erlitt im vorigen Jahr im achten Monat einer Schwangerschaft einen Schlaganfall im Hirn. Obwohl die Ärzte ihr kaum Chancen einräumten, überlebte sie. Doch Silke leidet seitdem am Locked-in-Syndrom (LIS). Sie ist bei vollem Bewusstsein, aber komplett bewegungsunfähig. Jeden Tag kämpft sie gemeinsam mit Ehemann Jörg (40) und den Söhnen Cord (3) und Georg (1) darum, zurück ins Leben zu finden.DIE WOCHENBLATT-Austräger Eike (15) und Tjark (14) Tschense wollen während des Egestorfer Weihnachtsmarktes am Sonntag, 11. Dezember, mit einer Tombola Geld für die Familie sammeln. Dieses Engagement begeisterte viele Leser, die weitere Preise spendeten. Unter anderem hat Kay Gosebeck, Senior-Chef der Strandkorb-Manufaktur in Buxtehude, einen Gutschein im Wert von 800 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser soll am Sonntag um 17 Uhr versteigert werden. Auch andere Leser kündigten Spenden an.• Die ganze Geschichte lesen Sie hier: