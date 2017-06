Jetzt wieder mit dem Kleinkaliber

Schützenverein Neu Wulmstorf schließt Luftgewehrsaison erfolgreich ab

Mit zwei erfolgreichen Mannschaften in den Verbandsligen und acht Mannschaften in der Kreisklasse ließen die Neu Wulmstorfer Schützen nun die Luftgewehrsaison hinter sich und starteten mit einem Eröffnungsschießen in die Kleinkalibersaison. Dabei sicherte sich Bernd Bellmann den „Fuchsorden“ und Sven Neumann den „Zukunftsorden“. Insgesamt 32 Teilnehmer versuchten den begehrten „Verbandsorden“ zu ergattern.Das Top-Ergebnis von möglichen 60 Ringen erzielten Martina Wittkowsky, Peter Hinze sowie Ingrid Bellmann und ihr Sohn Kai: Dieser entschied das Stechen für sich und erhielt den „Verbandsorden“.Auch Tochter Pia Bellmann war erfolgreich und sicherte sich den ersten Platz beim Lichtpunktschießen. Beim Spielmannszugschießen holte sich Victoria Prigge als erfolgreichste Schützin den Pokal.