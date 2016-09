Schützenverein Elstorf: Mathias Weiß siegt

Elstorfer Schütze belegt mehrfach erste Plätze



Der Elstorfer Schützenbruder Mathias Weiß (47) bewies kürzlich seine Treffsicherheit in mehreren Wettbewerben: Das Mitglied des Elstorfer Schützenvereins gewann die Kreismeisterschaften im Luftgewehr- und Kleinkaliberschießen und holte sich auch den ersten Platz bei der Landesmeisterschaft Hamburg. Der erst im Jahr 2014 in den Schützenverein eingetretene Mathias Weiß hat in den vergangenen zwei Jahren bereits äußert erfolgreich geschossen und gehört auch einer erfolgreichen Elstorfer Pokalschützengruppe an. Diese hat bei Wettbewerben befreundeter Vereine mehrfach gute Platzierungen, Preise und Pokale gewonnen.