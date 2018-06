Schützenfest in Elstorf

Das Dorf ist geschmückt, der Festplatz vorbereitet, die Königskette poliert: Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit, die Schützen aus Elstorf feiern drei Tage lang ausgelassen ihr Schützenfest. Von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Juni, steigt auf dem Festplatz eine große Party, zu der der Verein alle Bürgerinnen und Bürger herzlich einlädt. Auf dem Festplatz gibt es Fahrgeschäfte, Zuckerbuden, Schützenfest-erprobte Gastronomie und natürlich auch Kaltgetränke. Die Mädchen und Jungen dürfen sich auf das Kinderschützenfest freuen, dort gibt es nicht nur Spiele und tolle Preise, sondern auch die Möglichkeit, Kinderschützenkönig zu werden. Für Jugendliche und Erwachsene steigt jeden Tag am Abend im Festzelt eine Party für jedermann. Und das Beste: Der Eintritt ist frei.Das Schützenfest ist auch ein Volksfest. Hier gibt es alle Termine, die man nicht verpassen sollte:Freitag, 22. Juni16 Uhr: Sammeln der Schützen in der Gaststätte zum Florian16.50 Uhr: Abmarsch Lindenstraße, Schützenstraße, zum Festplatz17.10 Uhr: Abholung des Königspaars Ralf Paulsen und Britta17.40 Uhr: Ummarsch, Schützenstraße, Im Dorfe, Moisburger Str.17.55 Uhr: Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal18:15 Uhr: Marschpause19.15 Uhr: Abmarsch, Hollenstedter Straße, Erich Kanebley Hoff, Schützenstraße, Festplatz20 Uhr: Kommers im Festzelt22 Uhr: Antreten zum Aufmarsch auf dem Proklamationsplatz22.30 Uhr: Großer Zapfenstreich23 Uhr: Disco im Festzelt für jedermann (Eintritt frei)Samstag, 23. Juni9.30 Uhr: Sammeln der Schützen (Zum Florian)10.25 Uhr: Abmarsch, Lindenstraße, Mühlenstraße, Oheweg, Daerstorfer Straße10.45 Uhr: Abholen des Königs Ralf Paulsen11.45 Uhr: Abmarsch Daerstorfer Straße, Alter Postweg, Bei den Schafställen, Worth, Sandscherbenweg, Am Soodhof12.05 Uhr: Abholen des Vizekönigs Claas Ziesmer und Vogelkönigs Thomas Dammann12.55 Uhr: Abmarsch Am Soodhof, Schwarzenberg13.15 Uhr: Abholen der Kinder vom Schulhof13.45 Uhr: Beginn des Kinderschützenfests auf dem Festplatz und Schießen auf die Scheiben17.30 Uhr: Jungschützen Kommers19.15 Uhr: Antreten auf dem Proklamationsplatz19.30 Uhr: Proklamation: Jungschützenkönig/in, Vogelkönigin, Bester Spielmann und Bürgerscheibe, anschließend Disco im Festzelt für jedermann (Eintritt frei)Sonntag, 24. Juni8.15 Uhr: Sammeln der Schützen (zum Florian)9 Uhr: Abmarsch Lindenstraße, Fliegenmoor zu den Schützen Bernd Marquardt und Heiner Schönecke10.30 Uhr Abmarsch Fliegenmoor, Fuhrenkamp, Moisburger Straße, Appel an der Kompanie dann weiter Im Dorfe,Schützenstraße zum Festplatz11.30 Uhr: Schützenfrühstück im Festzelt13 Uhr: Beginn des Schießens auf die Scheiben (König, Vogelkönig, Beste Dame)18.30 Uhr: Antreten zum Aufmarsch auf den Proklamationsplatz19 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger (König, Vogelkönig, Beste Dame)20 Uhr: Einmarsch mit neuem König,anschließend Festball für jedermann (Eintritt frei)