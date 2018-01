Elstorf: Kompakt. Stylish. Flink. Auto mit XL-Spaßfaktor

Top Konditionen von Autohaus Meyer für Seat Ibiza

Kompakt und schick, dabei wendig und flott unterwegs: der Seat Ibiza. In der Kategorie Kleinwagen wurde er von der Auto Bild ausgezeichnet als bestes Importauto 2017 und ist dazu Gewinner des Designwettbewerbs "Red Dot Award 2017". Im Autohaus Meyer in Elstorf, Am Moor 1, ist der Seat Ibiza jetzt zu attraktiven Konditionen erhältlich.Den 1984 erstmals gebauten spanischen Wagen gibt es von der Grundausstattung bis zum sportlichen Flitzer mit 65 bis zu 150 PS, in einer Erdgas-Variante mit 90 PS. "Jedes Modell bringt Spaß beim Fahren: Der Seat Ibiza ist flink und praktisch im Stadtverkehr und bietet trotzdem ausreichend Platz für fünf Personen", sagt Lilli Drohm vom Autohaus Meyer. Schon die Grundausstattung überzeuge mit dem Umfeld-Beobachtungssystem "Front Assist" und einer Multifunktionsanzeige.Ab sofort hält das Autohaus-Team tolle Seat-Angebote bereit: Auf Neuwagen gibt es einen Preisnachlass von bis zu 20 Prozent auf den Neupreis (nur solange der Vorrat reicht). Außerdem werden im Neuwagenbereich interessante Finanzierungs- und Leasingkonditionen für Privat- und Gewerbekunden angeboten. Besonders viel sparen lässt es sich bei dem Kauf eines Seat Ibiza mit Tageszulassung. Hier bietet das Autohaus Meyer zur Zeit diverse Fahrzeuge mit bis zu 25 Prozent unter Neupreis an. Auch hier gilt nur solange der Vorrat reicht.Wer von einem Diesel auf ein Seat-Modell umsteigt, erhält eine Umweltprämie von bis zu 8.000 Euro. Im Elstorfer Autohaus sind Seat-Modelle in verschiedenen Farben und Ausstattungen erhältlich.Übrigens: Im Frühjahr präsentiert das Autohaus Meyer das Sondermodell Seat Leon Cupra R exklusive: Dieser Wagen wurde in einer limitierten Stückzahl gebaut und ist weltweit nur 799 mal erhältlich!