Filmmuseum Bendestorf im NDR-Kulturjournal

Kamera ab: Kurz vor der großen Eröffnungsveranstaltung des Filmmuseums in Bendestorf am 17. Februar (das WOCHENBLATT berichtete) ist der Medienandrang groß. Der NDR besuchte am Freitagmittag mit einem Filmteam das Museum und interviewte u.a. den Bendestorfer Bürgermeister Hans-Peter Brink.Zu sehen ist der Beitrag "Das kleine Hollywood in der Heide: Was wird aus den alten Filmstudios in Bendestorf?" im Kulturjournal am Montag, 13. Februar, um 22.45 Uhr im NDR-Fernsehen sowie nach der Ausstrahlung online in der Mediathek.