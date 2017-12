Verabschiedungen bei der Kreisfeuerwehr

Uwe Ehlers und Christoph Eggers wurden jetzt im Rahmen der Dienstversammlung der Feuerwehr-Kreisbereitschaft in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Hittfeld aus den Reihen der Kreisfeuerwehr des Landkreises Harburg verabschiedet.Von Kreisbrandmeister Volker Bellmann und Kreisbereitschaftsführer Stephan Schick erhielten der bisherige Zugführer des Fachzugs Deichverteidigung2/Personalreserve, Uwe Ehlers aus Stöckte, sowie sein Stellvertreter Christoph Eggers aus Pattensen eine Erinnerung an ihre Zeit als Führungskräfte bei der Kreisfeuerwehr.Uwe Ehlers war von 2009 bis Ende dieses Jahres als Zugführer des Fachzugs eingesetzt. Durch die Wahl zum neuen Stadtbrandmeister der Stadt Winsen hat Ehlers sein Amt zum Jahresende abgegeben. Vor seinem Amt als Zugführer war er bereits längere Zeit als stellvertretender Zugführer des Fachzugs eingesetzt. Christoph Eggers agierte seit 2009 als stellvertretender Zugführer. Beide Verabschiedeten haben maßgeblichen Anteil an dem sehr guten Ausbildungsstands des Fachzugs. Sowohl Bellmann als auch Schick bedankten sich bei Uwe Ehlers und Christoph Eggers für ihr jahrelanges Engagement und wünschten sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit.