ATS - Auto & Teile-Service: Neuer Standort - noch mehr Service

ah. Seevetal. „Wir freuen uns über den neuen Standort“, sagen Kraftfahrzeugmeister Sven Jablonska und seine Frau Kerstin. Sie haben ihre Kfz-Werkstatt von Harburg nach Seevetal in die Bürgermeister-Reichel-Straße 34 verlegt.

„Hier haben wir eine größere Werkstatt, mit der wir unseren Kunden noch mehr Service bieten können. Am alten Standort in Harburg wurden die Räumlichkeiten zu klein“, so Sven Jablonska.Seit Anfang Januar befindet sich die Werkstatt in moderneren und größeren Räumen. Die Werkstatt verfügt über drei Hebebühnen, die sich auch für Kleintransporter und Anhänger eignen. „Unsere Stärke ist unsere Flexibilität“, so Kerstin Jablonska. Das ATS-Team ist zuverlässig und gewährleistet eine schnelle und kostengünstige Reparatur. „Wir legen großen Wert auf Werkstatt-Qualität. Als Mehrmarkenwerkstatt warten und reparieren wir sämtliche Fahrzeugtypen“, so Sven Jablonska. „Wir führen Inspektionsarbeiten nach Herstellervorgabe durch und bei uns bleibt die Herstellergarantie erhalten“, so Sven Jablonska. Egal ob Klimaservice, Motordiagnose, Achsvermessung oder Lichteinstellung - selbst für LED-Scheinwerfer - alles Arbeiten sind für das regelmäßig geschulte Team eine Selbstverständlichkeit. Auch Unfallreparaturen, ein Spezialgebiet von ATS, werden fachgerecht ausgeführt.ATSAuto & Teile ServiceBürgermeister-Reichel-Str. 3421218 SeevetalTel. 04105-6539999www.ats-harburg.de