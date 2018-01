Tostedt: Dachstuhl ausgebrannt

as. Tostedt. In Tostedt geriet in der Schützenstraße am frühen Sonntagmorgen ein Einfamilienhaus in Brand. Als Ursache vermuten die Beamten einen technischen Defekt.

Alle Bewohner des Hauses wurden vorsorglich aufgrund einer möglichen Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Dachstuhl des Hauses ist komplett ausgebrannt, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.