Der Schützenverein Otter lädt zum zünftigen Fest

Garant für mitreißende Musik

Grußwort des Präsidenten



Ein ausgelassenes Schützenfest möchte der Schützenverein Otter am kommenden Wochenende mit allen Bürgern aus Otter und Umgebung sowie vielen befreundeten Schützenvereinen feiern. Highlights sind die Party Night mit Radio-DJ Sven Stelter am Samstag sowie die Königsproklamation und der Festball am Sonntag. Auf dem Festplatz werden attraktive Fahrgeschäfte und eine Schießbude aufgebaut. Mit leckeren Fischbrötchen, Köstlichkeiten vom Moorweghof und an einer Süßigkeitenbude können sich die großen und kleinen Besucher stärken. Für die Bewirtung sorgt Manni Subei mit seinem Bewirtungs-Team.Los geht es für die Schützen am Freitag, 2. Juni. Sie treffen sich um 18.30 Uhr am neuen Feuerwehrhaus im Todtshorner Weg, um anschließend einen Kranz am Ehrenmal nieder zu legen. Um 20 Uhr beginnt der Kommers im Festzelt.Am Samstag, 3. Juni, treten die Schützen um 11 Uhr am neuen Feuerwehrhaus an. Es folgt der Ummarsch durch die Gemeinde.Um 13.30 Uhr werden die Kinder von der Grundschule abgeholt und zum Festplatz geleitet, wo um 14 Uhr das Kinderschützenfest startet. Bei verschiedenen Spielen sind tolle Preise zu gewinnen. Das amtierende Kinderkönigspaar Justin Lemcke (14) und Nele Meinecke (11) freut sich auf viele mitfeiernde Mädchen und Jungen und auf würdige Nachfolger. Ebenso wird ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerinfür die amtierende Bürgerkönigin Claudia Dittmer gesucht. Der Bürgerkönigwird in der Zeit von 14 bis 16 Uhr unter allen Bürgern aus Otter ermittelt. Um 16 Uhr werden Kinderkönig und -königin sowie der neue Bürgerkönig proklamiert.Sie suchen ebenso Nachfolger wie Bürgerkönigin Claudia Dittmer. Ein neuer Bürgerkönig wird in der Zeit von 14 bis 16 Uhr unter allen Bürgern aus Otter ermittelt.Um 16 Uhr werden Kinderkönig und -königin sowie der neue Bürgerkönig proklamiert.Um 21 Uhr steigt dann im Festzelt die Party Night Otter mit DJ Sven Stelter. Er unterhält mit Hits aus den 1980er und 1990er Jahren sowie den besten Songs von heute. Wer bis 23 Uhr "eincheckt" kann im Rahmen einer Verlosung Geldpreise im Gesamtwert von 500 Euro gewinnen.Am Sonntag, 4. Juni, treten die Schützen um 11 Uhr am neuen Feuerwehrhaus zum Ummarsch durch die Gemeinde an. Auf dem Schützenplatz gibt der Spielmannszug um 15.30 Uhr ein Platzkonzert. Um 19.30 Uhr wird ein neuer König proklamiert. Um 20 Uhr schließt sich der rauschende Ball im Festzelt mit der Ramalam-Partyband an. Der Eintritt ist frei.Der Spielmannszug Otter umrahmt nicht nur die Schützenfeste musikalisch, sondern absolviert regelmäßig weitere Auftritte in Otter und Umgebung. Er besteht zurzeit aus 40 Spielleuten. "Wir üben jeden Dienstag in der Zeit von 20 bis 21.30 Uhr im Schützenhaus", erläutert Leiter Lars Riebesell.Dabei ist der Spielmannszug auch Nachwuchsschmiede. "In diesem Jahr konnten wir den Spielmannszug durch die Trommler Finley Hoeft, Simon Koopsingraven und Jana Kiehn sowie die Flötistinnen Maja Horstmann und Emily Riebesell musikalisch verstärken", berichtet Lars Riebesell. Die jungen Spielleute haben ihre vierjährige Ausbildung abgeschlossen. Eine weitere Gruppe von fünf Flötisten befindet sich derzeit in der Ausbildung. Der Dank von Lars Riebesell gebührt diesbezüglich auch den externen Ausbildern Torsten Peters und Niels Weitendorf.Nach den Herbstferien startet eine neue "Ausbildungsrunde" in Otter. Wer das Spielen eines Musikinstrumentes erlernen möchte, meldet sich bei Lars Riebesell unter Tel. 04182-21184.Meine Grußworte richten sich an alle Freunde des Schützenwesens und an alleMitbürgerinnen und Mitbürger sowie ganz besonders an all unsere Neubürger.Ich lade alle ganz herzlich ein, mit uns zu feiern und einmal volkstümlichesBrauchtum zu erleben.Der Schützenverein Otter möchte mit euch und vielen Gästen ein fröhliches undgeselliges Schützenfest feiern.Genießen Sie einige schöne und unterhaltsame Stunden und erleben Sie die einmaligeAtmosphäre des Schützenwesens auf unserem schön gelegenen Schützenplatz in Otter. Mit zünftiger Marschmusik unseres Spielmannszuges und seiner starken Jugendarbeit, spannenden Schießwettbewerben auf tolle Preise sowie dem Kampf um die Königswürde und auf den Bürgerkönig. Ebenso unser sehr gut organisiertes Kinderschützenfest mit toller Tombola und Kinderkönigsproklamation.Natürlich gibt es auch Fahrgeschäfte, Zuckerbuden, und abends wird bei guter Musik bis in den frühen Morgen gefeiert und getanzt.Kommen Sie und lernen Sie uns in gemütlicher Runde kennen. Ich freue mich auf viele neue Gesichter.