Peter Oehlrich zum Notar bestellt

Seit fünf Jahren arbeitet der 33-jährige Rechtsanwalt in der renommierten Kanzlei "Unter den Linden" in Tostedt zusammen mit seinem Vater, dem Rechtsanwalt und Notar Michael Oehlrich und der Rechtsanwältin Eva Janssen.Peter Oehlrich vertritt als Rechtsanwalt Privatpersonen und mittelständische Unternehmen. Interessens- und Tätigkeitsschwerpunkte liegen im allgemeinen Zivilrecht, in Verkehrs(unfall)angelegenheiten und im Strafrecht sowie der Strafverteidigung.Als Notar beurkundet er Rechtsgeschäfte jeglicher Art und beglaubigt Unterschriften, Handzeichen und Abschriften. Er ist als Notar unabhängiger Träger eines öffentlichen Amtes und – anders als ein Anwalt – zur Unparteilichkeit verpflichtet. Er berät alle Parteien, z. B. bei Ehe- und Kaufverträgen unparteiisch. Häufig unbekannt ist: Das Gesetz schreibt die notarielle Beurkundung bei einer Vielzahl von Rechtsgeschäften sogar vor, dazu gehören z. B. Immobiliengeschäfte, viele gesellschaftsrechtliche Vorgänge (u.a. Unternehmensgründungen), Erb- und familienrechtliche Verträge.