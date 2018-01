Ein Paradies für Genießer und Profis für Sicherheit und Sonnenschutz am neuen Standort

„Ich freue mich, dass ich am neuen Standort mehr Platz habe, um das gewachsene Sortiment präsentieren zu können“, sagt Andrea Simon von „Genussreich“. Sie eröffnet am Freitag, 2. Februar, ihr Geschäft. Dort offeriert sie Delikatessen aus kleinen, feinen Manufakturen und stilvolle Dekorationsobjekte, die sie sorgsam ausgewählt hat. Dazu gehören zum Beispiel handgeschöpfte Schokoladen, besondere Tee- und Kaffeesorten, Rot- und Weißweine von Bio-Winzern, Sekt im klassischen Flaschengärverfahren sowie Öle und Essige. Darunter befindet sich die Essige vom Doktorenhof. Diese Traditionsmanufaktur, die an der südlichen Weinstraße in Rheinland-Pfalz liegt, fertigt geschmacksintensive Produkte, zum Beispiel mit Himbeer- und Vanillegeschmack, die für wahre Geschmackserlebnisse sorgen.Am Eröffnungstag können sich die Besucher von der Qualität der Produkte überzeugen.Neu ist die „Choco Del Sol“. Diese Schokoladen werden aus fair gehandeltem peruanischen Kakao und hochwertigen Zutaten hergestellt. Alle verarbeiteten Lebensmittel, vom Kakao bis zu den Toppings, stammen aus zertifiziertem biologischen Anbau. Aufgrund der sorgfältigen Herstellung kann sich der Reichtum an kakaoeigenen Aromen voll entfalten und einen einzigartigen Schmelz entwickeln. Dabei werden alle positiven gesundheitlichen Effekte des Kakaos erhalten. „Das Aroma von Choco Del Sol muss man geschmeckt haben“, so Andrea Simon.Ebenso neu ist der welterste Aufstrich „Brandgut“ aus knusprig gebrannten Nüssen. Er lässt sich gut aufs Brot, zum Eis, zu Crepes oder zum Kochen verwenden. Der aromatische Aufstrich ist handgemacht, vegan und ohne Zusätze.„Wir beraten unsere Kunden gern und sind bei der Suche nach dem kleinen Genuss-Glück. mit Rat und Tat behilflich. Um das Passende zu finden, darf man schließlich auch einfach zuerst probieren“, so Andrea Simon.Das Sortiment hat sich seit der Eröffnung ständig vergrößert. Die Inhaber legen aber immer noch immer großen Wert auf sorgfältig ausgewählte Produkte. Dafür sind sie in ganz Deutschland unterwegs, probieren und testen. „Gerne geben wir unsere Rezepte gerne weiter“, so Andrea Simon.Bei Genussreich finden Sie das passende Geschenk für echte Genießer. Um es zu finden, darf natürlich zunächst probiert werden. Das Geschäft bietet auch einen Verpackungs- und Versandservice.Die Öffnungszeiten: Di. bis Sa. von 9.30 bis 12.30 Uhr, Di. bis Fr. von 14 bis 18 Uhr, Mo. geschlossen- der kompetente Spezialist für Sonnenschutz-Systeme, Tore und Zäune, Sicherheits- und Videotechnik sowie Steuerung über Smartphone -, hat seinen Firmensitz in die Tostedter Bahnhofstraße 3 verlegt. „Hier können wir unser spezialisiertes Programm an zentraler Stelle in Tostedt den Interessierten präsentieren“, so die Spezialisten.Seit über 20 Jahre gilt bei den Experten: Das Team von UNI Blinds berät ausführlich, um eine individuelle Lösung zu finden!Sonnenschutz Egal, ob dekorative Plissees im Innenbereich oder die Gelenkarmmarkise, um im Sommer gemütlich auf der Terrasse zu verweilen: Die Experten präsentieren die neuesten Stoffe und Designtrends. Für jedes Fenster, jedes Haus und jeden Garten findet das Team die optimale Lösung. Jedes Produkt kann angefasst und ausprobiert werden.Tore und Zäune Zaun ist nicht gleich Zaun. Bei UNI BLINDS kann der Kunde aus qualitativ hochwertigen Zäunen in unzähligen Designs und Formen wählen. Vom Doppelstab- bis zum Schmuckzaun bieten die Fachleute komplette Systeme auch mit Schiebe- oder Drehtoren an. Natürlich aufrüstbar mit Antrieben, Briefkästen und Gegensprechsystemen. Alles aus einer Hand geplant und realisiert.Sicherheits- und Videotechnik UNI BLINDS offeriert Videoüberwachung und Alarmanlagen, welche leicht nachzurüsten sind, ohne aufwendige Montage. Die Systeme lassen sich bequem vom Smartphone oder Tablet aus bedienen. Solche Sicherheitssysteme sind mittlerweile sehr viel günstiger als noch vor zehn Jahren und damit für den Hausbesitzer erschwinglich geworden, der sein Haus unauffällig sichern und von überall auf der Welt überwachen möchte.Smarthome Auch in der Smarthome-Technolgie gibt es stets Weiterentwicklungen, die die Experten ihren Kunden vorstellen möchten. So lässt sich jedes Gerät, welches der Kunde ein- und ausschalten möchte, intelligent automatisieren, um z.B. Energiekosten zu senken oder vom Handy aus steuern.UNI BLINDS betreut seine Kunden von der Planung bis zur perfekten Montage.In der Bahnhofstraße 3 bietet die Firma geschmackvolle, dekorative und technisch moderne Produkte an. Am besten ist es, sich in den neuen Räumen über die Angebote zu informieren.