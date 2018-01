Fritsche Heizung & Sanitär: An neuem Standort und mit neuer Telefonnummer in Tostedt

An neuem Standort ist jetzt der Heizungs- und Sanitärfachmann Marcus Fritsche: Der Unternehmer hat zum Jahresbeginn seinen Firmensitz im Vorwerk-Ring 7 im Gewerbegebiet Harburger Straße in Tostedt bezogen. Dort ist er nun auch unter einer neuen Telefonnummer zu erreichen, nämlich unter Tel. 04182-9597866.Marcus Fritsche ist seit dem Jahr 2003 selbstständig. Der Installateur und Heizungsbaumeister hatte damals den Fachbetrieb von seinem Vater Gerald Fritsche übernommen, der die Firma 30 Jahre lang führte.Aufgrund der großen Kundennachfrage wurde jetzt der Umzug von der Straße Am Bahnhof ins Gewerbegebiet notwendig. Kleiner Wermutstropfen: Eigentlich hatte Marcus Fritsche seine bewährte und im Kundenkreis bekannte Telefonnummer mitnehmen wollen, was er auch schon vor Monaten bei der Telekom beantragt habe, wie er berichtet. Doch stattdessen habe der Telekommunikationsriese seine alte Nummer noch im alten Jahr abgeschaltet und ihm eine neue Nummer zugewiesen, die jedoch wochenlang nicht funktionierte. "Ich habe ja auch Heizungsnotdienst", erklärt der Heizungsbaumeister und bittet seine Kunden um Verständnis, falls sie zwischenzeitlich verzweifelt versucht haben, ihn zu erreichen.Nach dem Ärger freut sich Marcus Fritsche nun, sich wieder auf seine Kernkompetenzen konzentrieren zu können: So berät er seine Kunden fachlich versiert, wenn es zum Beispiel um den Einbau einer neuen, umweltfreundlichen und energieeffizienten Heizung geht. Wer gerne sein Badezimmer modernisieren, mit neuester Technik ausstatten oder individuellem Design gestalten möchte, ist bei dem Fachmann ebenfalls an der richtigen Adresse. Er weiß außerdem, wie das Bad mit rollstuhlgerechtem Duschbereich und weiteren Hilfsmitteln barrierefrei eingerichtet werden kann.Die Leistungen von Marcus Fritsche:• Einbau von Sanitäranlagen,• Einbau von Heizungen• Heizungswartung,• Kesselerneuerung,• Wärmepumpen,• Kundendienst,• Badsanierung.Marcus Fritsche, Heizung & Sanitär, Vorwerk-Ring 7, 21255 Tostedt, Tel. 04182-9597866.