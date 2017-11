Innovative Eier- und Geflügelproduzenten / Ruth Staudenmayer und Henner Schönecke ausgezeichnet

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg hat Ruth Staudenmayer und Henner Schönecke vom Geflügelhof Schönecke zu Innovationsbotschaftern ernannt. Das Familienunternehmen aus Elstorfwurde für seine Mischung aus Tradition, innovativen Ideen und Transparenz mit dem Titel ausgezeichnet.„Innovationsbotschafter sind Unternehmerpersönlichkeiten, die als Quer- und Neudenker innovative Strategien in ihren Unternehmen umsetzen“, erklärt Michael Petz. Er leitet die Innovationsförderung der IHK Lüneburg-Wolfsburg und Stade und steht im ständigen Austausch mit Unternehmern, die anders denken und mit Mut, pfiffigen Ideen und Führungsstärke ihren Unternehmenserfolg sichern.Seit 1914 gibt es den Geflügelhof, seit 2001 führt Schönecke ihn in vierter Generation. Heute gehört er zu den erfolgreichsten Eier- und Geflügelproduzenten in Norddeutschland. Das Unternehmen setzt dabei auf Direktvermarktung vor Ort und einen Onlineshop. Gerade erst hat das Paar sein Unternehmen um vier Standorte in Schleswig-Holstein ausgebaut und ist jetzt 14 Mal in und um Hamburg zu erreichen. Das klappt nur, wenn das ganze Team dahintersteht.„Unsere Stärke ist es, Neues auszuprobieren, nah am Kunden zu sein und so sehr schnell zu wissen, wo wir Dinge verbessern können“, sagt Ruth Staudenmayer. Sie ist seit 2011 als geschäftsführende Gesellschafterin an der Seite ihres Mannes im Unternehmen tätig. Die Ernennung zum Innovationsbotschafter ist für das Paar Bestätigung und Motivation zugleich.