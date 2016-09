Kreiscup geht an Laßrönne und Pattensen

Insgesamt 27 Gruppen aus den Feuerwehren der Kreise Harburg, Lüneburg und Heidekreis gingen jetzt bei den Wettbewerben der Feuerwehr Laßrönne an den Start. Die Veranstaltung ist traditionell immer das Ende der jährlichen Wettbewerbssaison. Dadurch wird am Ende auch der Kreiscup-Sieger gekürt.In der Wertungsgruppe (WG) I ging der Kreiscup an die Wehr Laßrönne, in der Wertungsgruppe II setzte sich Pattensen I durch.Den Wettbewerb in Laßrönne gewannen Tönnhausen (WG I) und Pattensen (WG II). Bei den Jugendlichen setzte sich Stöckte grün durch, gefolgt von Rottorf III und Fliegenberg-Rosenweide.