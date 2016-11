"Ritterschlag für Landwirt": Hermann Maack aus Lübberstedt präsentierte Zuchterfolge auf Fachmesse "Eurotier"

"Es war für uns fast ein Ritterschlag, bei dieser tollen Schau dabei zu sein. Es kamen zahlreiche ausländische Gäste, mit denen man sich hervorragend austauschen konnte!" Begeistert waren Landwirt Hermann Maack (70) und Ehefrau Marlene (68) aus Lübberstedt, als sie jetzt an der Messe "Eurotier" in Hannover teilnahmen. Die weltgrößte Fachausstellung für Tierhaltung und -management. wird seit 1993 von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft veranstaltet. Fahrkarte" für die Maacks in die Landeshauptstadt war die Kuh "Agnes", die 2014 Gewinnerin der Bundessiegerschau der Fleischrinder war und vom Welsh-Black-Verband nun als "Aushängeschild" nach Hannover geschickt wurde. Begleitet wurde "Agnes" von ihrem Kalb "Elron".Beide Tiere gehören - ebenso wie "Elrons" Vater "Elton" - Susanne, der Tochter der Eheleute Maack. Sie war beruflich verhindert und konnte ihre Vierbeiner nicht selbst vorführen. Ihre Eltern sprangen für sie ein und präsentierten Kuh und Kalb am Stand des Bundesverbandes Deutscher Fleischrinderzüchter. "Wir waren gerne 'Tierpfleger', haben viele neue Eindrücke gewonnen und auch für die Lüneburger Heide geworben", berichtet Hermann Maack.