WM Fan-Fest: Spiel missglückt, Fest geglückt

Auch wenn das Spiel missglückt ist, der Fan-Fest-Auftakt ist definitiv geglückt: Das erste Gruppenspiel der Deutschen Nationalmannschaft verfolgten am vergangenen Sonntag hunderte Fußball-Fans beim großen WM Fan-Fest "Balla Balla" auf dem Winsener Kirchenvorplatz. Bereits ab 13 Uhr sammelten sich hier die Besucher, um das sportliche Vorab-Programm zu testen. So winken im sogenannten Menschen-Kicker, dem Gewinnerteam eine Reise nach München. Dieser Herausforderung stellte sich unter anderen das Team des Winsener Familienzentrums "Bad Moms". Und auch beim überdimensionalen Fussball-Dart, war Treffsicherheit und Können gefragt.Veranstaltet wird das Fan-Fest von Edeka Kröger im Schanzenhof und Thomas Stana, Inhaber der Gaststätte Zum weißen Ross in der Marktstraße. Hier werden alle Spiele der WM auf insgesamt fünf Fernsehern übertragen. Die Spiele der Deutschen Elf, können Fußball-Fans auf dem hochauflösenden Großbildschirm auf dem Fanfest hautnah miterleben. Für Getränke und musikalische Höhepunkte ist außerdem gesorgt.