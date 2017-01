MTV Egestorf war Abräumer beim 1. Wintercup der SG Salzhausen-Garlstorf

Die Fußballer des MTV Egestorf waren die großen Abräumer beim 1. Wintercup der SG Salzhausen-Garlstorf (SaGa),der jetzt in Salzhausen ausgetragen wurde. Das Turnier war der Ersatz für den Hohe-Geest-Pokal, der in diesem Jahr nicht stattfand und dessen Zukunft in den Sternen steht. Organisiert wurde der Winter-Wettstreit von Christopher Ramm und dessen Bruder Bennet.Im Finale schlug der MTV Egestorf die SG Elbdeich mit 5:1. Für Egestorf trafen zweimal Florian Eggert sowie jeweils einmal Lucas Meyer, Ole Albers und Leon Homann ins Tor. Der Elbdeich-Treffer gelang Kai Brüggmann. Florian Eggert, der im gesamten Turnierverlauf sieben Tore erzielte, wurde als bester Torschütze ausgezeichnet. Ebenfalls aus dem MTV-Kader kommen mit Jannis Beck und Lucas Meyer der beste Torwart bzw. der beste Spieler.Im Spiel um den 3. Platz schlug der VfL Jesteburg die zweite Mannschaft der SG Scharmbeck-Pattensen mit 4:1. Auf den weiteren Plätzen folgten: 5. SG SaGa, 6. BSV Gödenstorf, 7. SC Vierhöfen, 8. TSV Stelle, 9. SG Bispingen und 10. TSV Adendorf. Die Adendorfer wurden mit dem Fairplay-Preis gekürt.Laut Christopher Ramm soll der Wintercup nach der erfolgreichen Premiere wiederholt und auch ein Sommercup zur Einstimmung auf die kommende Saison veranstaltet werden.