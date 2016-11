Wiedereröffnung bei Deichmann in Winsen

Wiedereröffnung für ihre Kunden feiert am Donnerstag, 10. November, Filialleiterin Svenja Köhler im Winsener Deichmann-Schuhgeschäft (Schanzenring 6). In den neu gestalteten Verkaufsräumen präsentiert Europas größter Schuheinzelhändler sein umfangreiches Angebot in frischem Glanz. Neben den Highlights aus den jeweils aktuellen Kollektionen können die Kunden schicke Accessoires wie Gürtel und Taschen entdecken sowie das zeitlose Basis-Sortiment aller Deichmann-Filialen. Ein besonderes Bonbon erwartet die kleinen Besucher am Eröffnungstag: Zwischen 14 und 18 Uhr gibt es eine Kinderschminkaktion. Alle Jungen und Mädchen können sich kostenlos ein buntes Fantasietier ins Gesicht malen lassen.Das Rack Room-Konzept macht es den Kunden einfach, nach Herzenslust im Deichmann-Angebot zu stöbern. In den übersichtlichen Regalen ist attraktive Schuhmode zu erschwinglichen Preisen leicht zu finden - geordnet nach Modellen und Farben im Originalkarton. Bei Fragen geben Svenja Köhler und ihre geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne Auskunft und Hilfestellung.