Reisecentrum Mielck: Von Profis geplante Reisen genießen

ah. Seevetal-Maschen. Wer eine angenehme Reise buchen möchte, nutzt ein professionelles Reisebüro seines Vertrauens. Das Reise-Centrum Mielck in Maschen (Schulstraße 25) feiert jetzt sein Jubiläum! Seit 30 Jahren betreut das Reise-Centrum Mielck erfolgreich seine Kunden. Die sehr gute Beratungsqualität, die persönliche Betreuung mit Berücksichtigung von individuellen Kundenwünschen führt zu sehr vielen Weiterempfehlungen. "Dieses ist das schönste Kompliment für uns. Daher haben wir auch sehr viele Stammkunden, die unseren Service immer wieder gerne in Anspruch nehmen", sagt Inhaberin und Reisespezialistin Ira-Angelina Mielck-Breckwoldt.

Das Reise-Centrum Mielck gilt als ein erfahrener Kreuzfahrten- und Golfreisespezialist neben allen individuellen Urlaubsreisen. Die Mitarbeiter kennen die Schiffe verschiedener Reedereien, Hotels und Zielgebiete persönlich. Diese Erfahrung kommt den Kunden zugute. Stundenlanges Suchen in unübersichtlichen Internetportalen oder den Weg zum Last-Minute-Schalter am Flughafen kann so vermieden werden. Das Reise-Centrum Mielck macht Urlaub durch Preisvergleichsprogramme für jedes Budget planbar.Ira-Angelina Mielck-Breckwoldt: "Zum 30-jährigen Bestehen möchte ich mich bei bei allen Kunden für ihre Treue bedanken. Ein großer Dank geht auch an mein tolles Team. Ohne das besondere Engagement jedes Mitarbeiters ist ein solcher Erfolg über diesen Zeitraum nicht möglich."Das Motto der Reisen des Reise-Centrum Mielck lautet. Dieses trifft auf die begleitete Kultur- und Naturreise nach Madeira zu, die das Team im Frühjahr des nächsten Jahres anbietet. Madeira ist die Insel der Blumen und Pflanzen. Die Insel steht für ein subtropisches Vegetationswunder im Atlantik. Per Flug geht es ab Hamburg nach Funchal. Von diesem Standort startet täglich ein abwechslungsreich zusammengestelltes Programm. Wer möchte, kann an einem Besuch der Nachbarinsel Porto Santo teilnehmen.Inhaberin Ira-Angelina Mielck-Breckwoldt begleitet mehrmals im Jahr die Sonderreisen sowie auch Hochsee- und Flusskreuzfahrten. Durch kleine Reisegruppen ist die persönliche und individuelle Atmosphäre garantiert.