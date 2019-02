Feuerwehr Tostedt: eine schlagkräftige Truppe

Die Feuerwehr Tostedt ist auch weiterhin eine absolut schlagkräftige Truppe - das wurde in der Jahreshauptversammlung der Wehr mehrfach unterstrichen. Bei 139 Einsätzen, darunter 53 Brandeinsätze und 73 Hilfeleistungen, stellte die Wehr das unter Beweis. 14-mal rückten die Retter zu Fehlalarmen aus. Alles in allem leisteten die Aktiven bei allen Einsätzen 2.226 Einsatzstunden, berichtete Ortsbrandmeister Birger Meyer. Weitere unzählige Stunden steckten die Feuerwehrleute in die Ausbildung und diverse weitere Dienststunden. Eine Planungsgruppe wird ebenfalls viel Zeit aufwenden, um die Neubeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs vorzubereiten.Die Anzahl der aktiven Mitglieder ist mit 49 Männern und Frauen stabil geblieben. Stolz berichtete Birger Meyer, dass mit Florian Röthke das erste Mitglied aus der eigenen Kinderfeuerwehr nach seinem Einsatz in der Kinder- und Jugendfeuerwehr in die aktive Feuerwehr übernommen wurde. In der Kinderfeuerwehr engagieren sich 18 Mitglieder, in der Jugendfeuerwehr sind 21 Jugendliche aktiv. Vervollständigt wird der Personalbestand mit 14 Mitgliedern in der Alters- und Ehrenabteilung.Manuel Poppe wurde zum neuen Zugführer, Sönke Stöver zum Gruppenführer gewählt, Andreas Hansen ist nun Zeugwart, Gerätewart ist Christian Maurischat, sein Stellvertreter Dierk Brunckhorst, Jan Zemplin wurde zum Atemschutzgerätewart gewählt, Fabian Dieckmann ist sein Vertreter.Alexander Dieckmann wurde für 25-jährigen aktiven Dienst mit dem niedersächsischen Ehrenzeichen ausgezeichnet.Feuerwehr aktuellBirger Meyer zum Oberbrandmeister, Benjamin Dreyer zum Brandmeister, Nils Kretschmer zum Löschmeister, Christian Maurischat und Jan Zemplin zu Ersten Hauptfeuerwehrmännern, Rüdiger Wessling zum Hauptfeuerwehrmann, Nils Brunckhorst zum Oberfeuerwehrmann und Jan-Niklas Hansen zum Feuerwehrmann.