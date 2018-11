"Gemeinsam für Tostedt"

Die Händler haben abgestimmt: Tostedter Werbekreis wird zum "Töster Kreis" und öffnet sich für Bürger

. Der Werbekreis Tostedt öffnet sich zukünftig für Bürger, das haben seine Mitglieder jetzt in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen. So wollen die Gewerbetreibenden dem Mitgliederschwund entgegenwirken.Der Arbeitskreis "Neuausrichtung" stellte in der Sitzung das neue Konzept vor: Wie berichtet, wird der Werbekreis Tostedt umbenannt in "Töster Kreis". Unter diesem Dach sollen zukünftig verschiedene Arbeitskreise zu Themenschwerpunkten, wie z.B. Kultur oder Veranstaltungen, wirken, in denen sich Bürger engagieren können. Während die Mitgliedschaft zuvor nur Gewerbetreibenden und Selbstständigen vorbehalten war, dürfen jetzt auch Bürger Mitglied im "Töster Kreis" werden und sind dann auch stimmberechtigt. Der Werbekreis bleibt als eigene Sparte erhalten."Der Werbekreis bleibt als eine Gruppe des Töster Kreises bestehen. So können wir uns wieder auf unsere Kernkompetenz besinnen - Netzwerken und gemeinsam Marketing für Tostedt machen", stellte Detlef Voß das Konzept vor.Nicht bei allen Mitgliedern fand die Öffnung des Vereins für Bürger Anklang.Einige Mitglieder hatten Sorge, dass die Interessen der Gewerbetreibenden in den Hintergrund geraten könnten: "Der Werbekreis wurde gegründet, um zu verhindern, dass Leute zum Shoppen nach Buchholz oder Hamburg fahren. Seither sind wir Gewerbetreibenden stark geschrumpft, aber wir haben es immerhin geschafft, dass der Einzelhandel in Tostedt nicht vollkommen tot ist. Was hier aber vorgestellt wird, ist ein Bürgerverein für Bürger. Das ist nicht das, was wir wollen", sagte ein Mitglied. "Wenn wir uns so weit öffnen, entfremden wir uns. Wenn die Bürger mit abstimmen, gehen die Interessen unseres Werbekreises unter", befürchtete ein Mitglied.Auch die Absicherung bei Veranstaltungen bereitete einigen Gewerbetreibenden Sorge: "Das Budget von Veranstaltungen wird oft nicht eingehalten. Steht dann der Werbekreis dafür gerade? Haften die Bürger bei Misserfolg der Aktionen? Muss der Verein zahlen?"Auch gegenüber dem Stimmrecht für die Bürger waren einige Mitglieder skeptisch."All das, was vorgestellt wurde, gibt es ja jetzt schon. Wir schaffen jetzt nur ein zusätzliches Stimmrecht für Bürger, erhoffen uns so neue Mitglieder und Beiträge", so Patrick Wegner, stv. Vorstandsmitglied. Detlef Voß ergänzte: "Die Veranstaltungen sind heutzutage nur durch ehrenamtliches Engagement von Bürgern durchführbar, nun haben sie auch ein Mitspracherecht"."Jetzt haben wir die Chance, uns noch zu öffnen, damit der Werbekreis weiter bestehen kann. Wenn wir die Bürger nicht reinholen, haben wir bald keinen Werbekreis mehr", mahnte ein Mitglied. Ein Überstimmen des Werbekreises durch die Bürger sei nicht zu befürchten, sprach sich ein Mitglied aus: "Selbst von unseren eigenen Mitgliedern kommen ja nur die engagiertesten zu den Versammlungen."Mit 22 Ja- zu sieben Nein-Stimmen wurde die Änderung der Satzung beschlossen.Es sei schade, dass es bei der Versammlung nicht gelungen sei, diejenigen, die von Beginn an gegen die Änderung waren, vom neuen Konzept zu überzeugen, so Lisa Fenger vom Vorstand Aktionen. "Wenn alles bleibt, wie es ist, ist das unser sicherer Untergang. Wir sehen ja in unserer Umgebung, wie landauf, landab Gewerbevereine aufgelöst werden müssen. Aber wieso sollten sich Bürger in einem Verein einbringen, der Werbekreis heißt? Ehrenamtlich arbeiten, wenn sie nicht einmal mit abstimmen können? Die Stimmberechtigung ist eine Art der Wertschätzung für ihre Arbeit."Der neue "Töster Kreis" biete Bürgern die Möglichkeit, ihre Ideen für Tostedt in die Tat umsetzen zu können, so Fenger. Dabei könnten Bürger auf die gute Infrastruktur und das technische Equipment des Vereins zurückgreifen. "Der Verein ist für alle Veranstaltungen versichert und weiß, wie man Veranstaltungen rechtssicher durchführt", so Fenger. Der Slogan des "Töster Kreis" lautet "Wir sind Tostedt." "Egal ob Unternehmer oder Privatperson. Gemeinsam wollen wir für Tostedt etwas Gutes bewirken", sagt Fenger.• Bürger, die sich im Töster Kreis engagieren wollen, wenden sich an den Werbekreis unter Tel. 04182-959371 oder statten der Geschäftsstelle im Himmelsweg 17 einen Besuch ab. Die Geschäftsstelle ist montags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und donnerstags jeweils von 10 bis 13 Uhr geöffnet.