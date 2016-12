40-Jähriges Jubiläum der DRK-Kita Eckel

Ein buntes Fest wurde jüngst in der DRK-Kindertagesstätte Eckel gefeiert. Der Anlass: das 40-jährige Jubiläum der Kita.Alle Türen und Bereiche standen den Besuchern und Gästen bei der Feier offen. In verschiedenen Arrangements wurde die Zahl 40 aufgegriffen und auch für die kleinen Gäste plastisch veranschaulicht. Z.B. mit 40 goldenen, auffällig dekorierten Schuhen oder mit 40 Walnüssen - überall in der DRK-Kita Eckel gab es etwas zu bestaunen. Die langjährige Leiterin der Kita, Brunhilde Neitzel, erklärte den Kindern mit ihrer Handpuppe, der „Kita-Maus“, die Geschichte der Kita. Begleitet wurde sie dabei vom Kita-Chor.Mit dem Kaffee- und Kuchenverkauf sowie der Versteigerung von den von Kita-Kindern gemalten Bildern und bunten Kinderstühlen sammelte die Kita Spenden für einen Wasserspielplatz. Mit Erfolg: Der Spielplatz kann jetzt gebaut werden.