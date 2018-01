Blau-Weiss-Laufgruppe: Kaum Müll auf dem Brunsberg

Lag es nur am schlechten Wetter oder waren die Feiernden einsichtig und beseitigten ihren Müll selbst? So wenig Unrat wie noch nie haben die Athleten der Laufgruppe von Blau-Weiss (BW) Buchholz bei ihrem traditionellen Neujahrslauf am Brunsberg in Buchholz-Sprötze gefunden. "Es war praktisch nichts da", beschrieb BW-Vorsitzender Arno Reglitzky die ungewöhnliche Situation, nur eine leere Flasche Schampus mussten die BW-Läufer entsorgen. Reglitzky: "Wir werden unseren Neujahrslauf trotz schlechter Müllausbeute auch 2019 fortsetzen, man kann ja nie wissen..."