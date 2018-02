Buchholz: Abrissarbeiten für das Neubaugebiet „Platz zum Leben!“

Am Donnerstagmorgen haben die Abrissarbeiten auf der Hillmer-Fläche an der Soltauer Straße in Buchholz begonnen. Entfernt wurden u.a. die Hallen, in denen die Deutsche Post bislang ein Auslieferungslager betrieb.Wie berichtet, soll auf der rund 1,3 Hektar großen Fläche, auf dem früher u.a. das Mercedes-Autohaus Hillmer betrieben wurde, das Neubaugebiet „Platz zum Leben!“ mit insgesamt 13 mehrgeschossigen Baukörpern für Ein- bis Vierzimmer-Wohnungen entstehen. Für das Bauvorhaben hatte der Buchholzer Stadtrat den Flächennutzungsplan geändert. Dieser sah bislang auf dem Hillmer-Areal eingeschränktes Gewerbe vor. Auf dem Areal sind 134 Wohneinheiten für 300 bis 350 Bürger geplant - aufgeteilt in rund fünf Prozent Einzimmer-, 45 Prozent Eineinhalb- bis Zweizimmer-, 40 Prozent Zweieinhalb- bis Dreizimmer- sowie zehn Prozent Vierzimmer-Wohnungen. 34 Wohneinheiten sollen für den sozialen Wohnungsbau vorgehalten werden.Erschlossen wird das Neubaugebiet über eine zentrale Straße von der Soltauer Straße, die in einen Wendehammer mündet. Links und rechts davon sind die Zufahrten zu den Tiefgaragen geplant, in denen 120 Stellplätze geschaffen werden sollen. 50 Parkplätze entstehen oberirdisch. Da das Planungsgebiet an eine alte Deponie grenzt, müssen teilweise bis zu drei Meter Boden ausgekoffert werden.