Polnische Delikatessen bei Agnes: Leckeres für jeden Geschmack

Leckere Lebensmittel aus Polen gibt es seit 1. März im Buchholzer Lebensmittelgeschäft "Polnische Delikatessen bei Agnes" in der Bremer Straße 1.Dort hält Agnieszka Krzyszkiewicz, die von ihren Bekannten auch Agnes genannt wird, ein vielfältiges Sortiment mit Produkten aus Polen bereit.Sie führt bereits seit drei Jahren ein Geschäft in Neu Wulmstorf. "Die Nachfrage von Bewohnern aus der Region um Buchholz war so groß, dass ich in Buchholz ein weiteres Geschäft eröffnet habe", so die Inhaberin. Sie freut sich, dass nicht nur Polen in ihr Geschäft kommen, sondern auch immer mehr Deutsche Geschmack an den tollen Produkten finden.Zweimal in der Woche erhält sie frische Lebensmittel aus Polen. Die landwirtschaftlichen Produkte kommen so auf kürzestem Weg in den Laden. Saisonal offeriert Agnes Krzyszkiewicz frisches Obst und Gemüse.Die Wurst- und Fleischabteilung enthält zahlreiche Delikatessen, die es nicht in jedem Laden gibt. Die Wurstwaren sind nach bestimmten Rezepturen hergestellt und enthalten auch besondere Gewürzmischungen. So erhalten die Produkte ihren einzigartigen Geschmack.Immer samstags werden frische Backwaren angeliefert.Ferner gibt es bei "Polnische Delikatesse bei Agnes" eine spezielle Auswahl an Milch- und Käseprodukten. Tiefkühlkost ergänzt das vielfältige Angebot.Für Frauen interessant: "Polnische Delikatessen bei Agnes" hat jetzt auch die Kosmetikprodukte von "Ziaja" im Sortiment. Die Produkte sind in Polen sehr beliebt.