Seniorenwohnungen in Lauenbrück: Schönes Wohnen in attraktiver Lage - Top-Anlage für Investoren und Eigennutzer!

Wer auch im Alter in einer schönen Umgebung leben möchte, sollte sich rechtzeitig um eine optimale Wohnung kümmern. In bester, zentraler Lage von Lauenbrück entsteht die Seniorenresidenz "Lauenbrück" (Im Heidhorn). Diese wird in hochwertiger Bauweise, die viele durchdachte Details enthält, erstellt.Auf einem 3.500 Quadratmeter großen Areal wird für die zukünftigen Bewohner eine Immobilie errichtet, die 34 Wohnungen umfasst. Bei der Planung wurde auf die Bedürfnisse der Bewohner hoher Wert gelegt und auf viele Aspekte des Wohnens im Alter abgestimmt.Die 34 Wohnungen verfügen über Wohnflächen von 52,10 bis 78,52 Quadratmeter.Die Wohnungen, die praktische Grundrisse besitzen, können sowohl gekauft als auch gemietet werden. Die Preise beginnen bereits ab 144.292 Euro. Nicht nur für Eigennutzer sondern auch für Kapitalanleger sind die Wohnungen interessant.Bei der dreigeschossigen Seniorenresidenz "Lauenbrück" achtete das Planungsteam auf energiesparende Bauweise, was für Bewohner und Kapitalanleger niedrige Energiekosten bedeutet."Diese Seniorenresidenz erfüllt sämtliche Ansprüche an ein sorgenfreies Wohnen im Alter", sagt Oliver Wolkenhauer von der Bauträgergesellschaft Wolkenhauer & Partner Immobilien GmbH in Tostedt, der für die Vermittlung (Vermietung und Verkauf) zuständig ist.Der Baubeginn ist bereits erfolgt, die Fertigstellung ist für den Sommer 2019 geplant.In die Anlage ist ein Gemeinschaftsraum für geselliges Beisammensein integriert. Für die Mobilität der Bewohner sorgt der Bürgerbus, dessen Haltestelle sich direkt vor der Haustür befindet.Bewohner der Seniorenresidenz "Lauenbrück" sollten 65 Jahre alt sein. Für die Betreuung der Bewohner steht die Firma Cord Witte Pflegedienste GmbH zur Verfügung. Mit ihr kann ein Betreuungsvertrag abgeschlossen werden. Dieser umfasst Grundleistungen und zusätzlich wählbare Leistungen. "Mit der Firma Cord Witte Pflegedienste haben wir einen hervorragenden Partner gefunden, der für besten Service im Pflegedienst steht", so Oliver Wolkenhauer.Wer sich für eine der Wohnungen der Seniorenresidenz in Lauenbrück interessiert, kann sich an die Tostedter Firma Wolkenhauer & Partner, Bahnhofstraße 6, Tel. 04182-5151, info@wolkenhauer-immobilien.de, wenden. Oliver Wolkenhauer und sein Team stehen für alle Fragen rund um die Immobilie zur Verfügung. In einem ausführlichen Informationsgespräch werden bestehende Fragen gerne beantwortet. Auch ein Exposé kann angefordert werden.