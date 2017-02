Therapie + Training - Ein sehr gutes Bauchgefühl!

Der Körper speichert Fett, um sich für „schlechte Zeiten“ zu rüsten. Vor allem bei Männern lagert es sich gerne am Bauch an - bevorzugt um innere Organe herum. Das blockiert den Stoffwechsel und kann Gefäße verstopfen. Die Folge ist, dass Muskeln und Leber verfetten und die Gefäße sich entzünden. Außerdem können Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes, Arteriosklerose oder Bluthochdruck auftreten. Zu viel Bauchfett erhöht das Risiko, an Krebs zu erkranken.Die Ursache für die Fettleibigkeit liegt oft in zu wenig Bewegung und schlechter Ernährung.„Therapie + Training“ sagt mit dem „Slim Belly“ und der „Airpressure Bodyforming Methode“ dem lästigen Bauchfett den Kampf an. Über eine aktivierende Wechseldruckmassage fördert der Bauchgurt die Durchblutung im Bauchbereich während des Trainings und kurbelt so die Fettverbrennung an. In Kombination mit professioneller Ernährungsberatung reichen dabei zwei bis drei Ausdauereinheiten zu je 30 bis 40 Minuten pro Woche aus, um auf gesunde Art und Weise denBauchumfang und damit auch das ungesunde Bauchfett zu reduzieren.Da gemeinsames Trainieren mehr Spaß macht, bietet „Therapie + Training“ das Abnehmkonzept in Kleingruppen bis maximal vier Teilnehmern an. Dabei werden die Teilnehmer professionell von den Abnehm-Coaches und der Ernährungsspezialistin Monica Moneva betreut.„Wir haben schon viel Gutes gehört. Da wir als Gesundheitsanbieter nur geprüfte Methoden anbieten, haben wir uns für das Konzept entschieden. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Unsere Kunden sind begeistert. Schon nach kurzer Zeit sind deutlich sichtbare und messbare Erfolge möglich“, so Christoph Lindemann, Inhaber der Gesundheitspraxis „Therapie + Training“.Aktuell bietet „Therapie + Training“ allen interessierten ein attraktives Einsteiger-Angebot an: Für nur 19,90 Euro pro Woche trainieren die Teilnehmer zehn bis zwölf Einheiten mit dem Slim Belly und können sich von der Methode überzeugen. Für alle, die gerne noch mehr zu dem Konzept erfahren wollen, findet am Mittwoch, 15. Februar, um 18 Uhr eine kostenlose Info-Veranstaltung in der Gesundheitspraxis „Therapie + Training“ statt. Hierzu wird um eine Voranmeldung aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl gebeten.. „Therapie + Training“ (Harburger Straße 30) ist unter Tel. 04181-1382323 erreichbar oder auf www.die-praxis-buchholz.de.