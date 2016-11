Buchholzer A-Team holt DM-Bronze

Das A-Team von Blau-Weiss Buchholz gewinnt sensationell mit insgesamt 32,743 Punkten bei der Deutschen Meisterschaft (DM) der Lateinformationen in Bamberg die Bronzemedaille - hinter dem Seriensieger Grün-Gold Club A, und der Formationsgemeinschaft Velbert-Bochum.Vor gut zwei Wochen zeigte die Mannschaft bei der internen Generalprobe zum ersten Mal das neue Programm „The Team“ und überraschte die Fans mit einer völlig neuen Musik. Mutig auch das neue Outfit der Damen, die einen roten Zweiteiler mit langen Hosen tragen. „Ist zwar erlaubt, aber höchst ungewöhnlich für eine Lateinformation“, sagt Trainerin Franziska Becker. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.