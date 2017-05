DM-Qualifikation geschafft

TURNEN: Hurra, wir fahren nach Berlin!

Die Buchholzer Nachwuchsturnerinnen Jule Kohl und Karina Schönmaier (beide Blau-Weiss) haben sich für die deutschen Jugendmeisterschaften qualifiziert, die im Rahmen des Turnfestes vom 3. bis 10. Juni in Berlin stattfinden. „Auch Lisa Unger und Jalin Möhlenbrock haben das Ticket für das Bundesfinale des Deutschland-Cups bereits in der Tasche“, berichtet Blau-Weiss-Trainerin Susanne Tidecks.Kürzlich waren die Buchholzer Turnerinnen zum Pre Olympic Youth Cup nach Krefeld gereist, um neue Elemente erstmalig in einem Wettkampf zu präsentieren. „Jule war sehr angespannt, zeigte aber zum ersten Mal ihren D-Aufgang am Balken“, freute sich Susanne Tidecks: „Vor Ort waren auch Bundestrainerin Ulla Koch und Bundesnachwuchstrainerin Claudia Schunk", berichtete Tidecks.