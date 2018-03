Mit Heimsieg die Play-offs erreicht

BASKETBALL: U16-Team der Sharks mit 74:53

Das erste Play-off-Spiel in der Jugend-Basketball-Bundesliga hat das U16-Team der Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg mit 74:53 (40:26) in heimischer Halle gegen die Niners Academy Chemnitz gewonnen. Mit einem Sieg im Rückspiel am Sonntag, 11. März in Chemnitz, können die Sharks schon den Einzug ins Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft perfekt machen.Der Gastgeber startete mit einem 6:0-Lauf und baute den Vorsprung auf 16:5 (5. Minute) weiter aus. Danach kam Chemnitz besser ins Spiel, und verkürzte auf sieben Punkte. Erst kurz vor der Pause meldeten sich die Hittfelder Haie zurück, und machten den 40:26-Halbzeitstand klar. Diesen Vorsprung verwalteten die Gastgeber im dritten Viertel zunächst, ehe Max Hankotius mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf einen 6:0-Lauf eröffnete, den Matteo Boerries kurz darauf abschloss und den Abstand auf komfortable 20 Punkte ausbaute. Im letzten Viertel ließen die Haie nichts mehr anbrennen und siegten verdient mit 74:53.