Feuerwehr Seevetal: Neue Führungskräfte im Amt

Zwei neue Führungskräfte hat Gemeindebrandmeister Rainer Wendt jetzt in den Reihen der Feuerwehr Seevetal begrüßt. Markus Neuse (34) aus Lindhorst ist neuer Gemeindefunkwart, neu im Amt als Gemeindekinderfeuerwehrwart ist Timo Arndt (31) aus Helmstorf. Beide Funktionsträger sind in den jeweiligen Bereichen schon lange Zeit aktiv und somit bestens auf die neuen Aufgaben vorbereitet. Markus Neuse ist bereits seit neun Jahren Funkwart bei der Lindhorster Wehr, Timo Arndt ist seit Anfang des Jahres stellvertretender Kinderfeuerwehrwart in Helmstorf.