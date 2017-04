Junge Union Buxtehude mit neuem Vorstand

Die Junge Union (JU) Buxtehude hat einen neuen Vorstand. Niels Kohlhaase wurde zum Vorsitzenden gewählt. Die beiden Stellvertreter des Buxtehuder BBS-Schülers sind der Jorker Ratsherr Lennart Köpke und Katharina Krause. Weitere Vorstandsmitglieder der JU sind Alexander Krause, Laura Gibramczik, Marten zum Felde, Björn Hamel, Silke Haberkorn und Hauke Deden.Niels Kohlhaase will in den kommenden Jahren jugendpolitische Themen in den Vordergrund rücken. Dazu gehören für ihn in Buxtehude unter anderem die rasche Umsetzung des Soccer-Platzes an der Skate-Anlage sowie Treffpunkte für Jugendliche im Norden und Süden der Estestadt.Der neue Vorstand der JU ist untererreichbar