Fröhlich, locker und sexy: Rund 180 Zuschauer kamen zur dritten Dessous-Modenschau bei Marktkauf

"Eine super Veranstaltung", sagte Zuschauerin Nicole Pöschening aus Buxtehude. "Ich bin zum ersten Mal dabei und bin begeistert. Das Ganze wirkt locker, frisch und lustig." Alina Pein, die mit einem Stand von Mrs.Sporty bereits zum zweiten Mal dabei war, lobte auch das Rahmenprogramm: "Es stimmt einfach alles - die Moderation und die Modells sind klasse, bei der Tombola gibt es attraktive Preise zu gewinnen, das Buffet ist lecker und das Rahmenprogramm witzig." In der Tat: Jede Menge Spaß hatten die Zuschauerinnen in der Pause mit der Selfie-Box von Foto Schattke.Beatrice Kietzmann, glücklich über den Erfolg, dankte allen Beteiligten für die Unterstützung: Dazu gehören neben Foto Schattke und ihrer Co-Moderatorin Barbara Funk von "Funck Uhren & Schmuck", die den Schmuck der Models erklärte, u.a. das Team von der Brillen-Lounge, vom Fachwerk Frisuren & Kosmetik, von Bettys Boutique, "et ceTEEra" und von Marktkauf.