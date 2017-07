Glück nach fünf Jahren

Patrick Feil ist der neue Drochterser Schützenkönig / 2.000 Besucher beim Open-Air

Er habe in letzten fünf immer auf die Schiebe gezielt. Sei auch nah dran gewesen. Jetzt habe es endlich geklappt. „Ich bin König“, sprudelt es aus Patrick Feil heraus. Der Ritscher ist das neue Drochterser Schützen-Oberhaupt.Der 30-jährige Straßenbauer ist seit 20 Jahren Mitglied im Schützenverein und freut sich riesig auf die anstehenden Veranstaltungen. Seine Lebensgefährtin Michaela Grathmann ist seine Königin. Zu den Höhepunkten des Festes zählten die Festumzüge, Proklamation, Flaggenparade mit Konzert an der Elbe, Tanzparty in der Festhalle, Vogelstechen, Kinderfest, Wiesen-Fest und natürlich die Open-Air–Party mit „N-Joy“, die rund 2.000 Tanzwütige begeisterte. Ein großes Lob heimste auch Vize-Präses Olaf Vorrath ein, der den erkrankten Präsidenten Werner Hartleff vertreten musste und die ihm gestellten Aufgaben souverän meisterte.Die weiteren Würdenträger: Bester Mann Martin Spreen, Beste Dame Daniela Pape, Jungschützenkönig Kevin Limberg, Jungschützenkönigin Lina Marx, Bester Mann der Jungschützen Timo Bukowski, Musik-Königin Jessica Sieb, König der Könige Frank Viemann, Bester der Besten MännerDie weiteren Würdenträger: Bester Mann Martin Spreen, Beste Dame Daniela Pape, Jungschützenkönig Kevin Limberg, Jungschützenkönigin Lina Marx, Bester Mann der Jungschützen Timo Bukowski, Musik-Königin Jessica Sieb, König der Könige Frank Viemann, Bester der Besten Männer Peter Zey, Beste der Besten Damen Bettina Vorrath. König der Jungschützenkönige Kai Schildt, Königin der Jungschützenköniginnen Birte Viemann, König der Musikkönige Sabrina Tiedemann, Jugend-König Pascal Kastel, Jugend-Königin Martje Viemann, Vogelkönig Tristan Möller, Vogelkönig Lena Lämmermann, Kommersabend Vogelstechen Jonas Elfers, Senioren Königin Marlies Zey, Vereinsmeister Sascha Radtke, Gemeindepokal Kai Schildt, Pokal Luftpistole Sascha Radtke, Seepokal an Erik Behrendt, Kirchenpokal an Ines Suhr. Alters-Kreiskönigin wurde Stefanie Haack, Kreis-Jungschützenkönigin Louisa Haack und Kreis-Jungschützenkönig Jonas Vorrath.