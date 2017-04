Frau bei Wohnhausbrand getötet

Eine Frau ist am heutigen Mittwoch gegen 7.10 Uhr beim Brand eines Holzhauses im Drager Ortsteil Mover (Samtgemeinde Elbmarsch / Landkreis Harburg) ums Leben gekommen. Weil sich die Flammen bereits stark ausgebreitet hatten, konnten die Rettungskräfte bei dem in der Mover Straße brennenden Haus nur bis in den Eingangsbereich vordringen, wo sie die leblose Frau fanden. Zu ihrer Identität und zu einer möglichen Brandursache kann die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Fachkommissariat der Polizeiinspektion Harburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.