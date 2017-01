Zwei Praxen am neuen Standort in Jesteburg

„Wir freuen uns, diesen neuen Standort gefunden zu haben“, sagt Dr. Hans von Schuckmann, der seit 1977 in Jesteburg niedergelassen ist. Vorher befand sich seine Praxis in der Hauptstraße 77 in Jesteburg.„Die neuen Praxisräume, die rund 120 Quadratmeter umfassen, sind ebenerdig, liegen zentral in Jesteburg und die Parkplätze befinden sich direkt vor dem Eingang“, so Dr. Hans von Schuckmann.Weiterhin neu ist, dass Dr. Thomas Rau das Praxisteam verstärkt. Der Arzt ist in der Praxis kein Unbekannter: Der Allgemeinmediziner hatte zuvor schon seit einem Jahr Vertretungssprechstunden für Dr. Hans von Schuckmann gehalten. Dr. Thomas Rau führt zudem eine Lehrtätigkeit an der Universität in Hamburg aus und war in der Krankenhaus-Notaufnahme tätig.„Ich freue mich, dass die Tochter von Dr. von Schuckmann, eine Kollegin von mir in Hamburg, den Kontakt zu ihrem Vater herstellte“, so Dr. Thomas Rau. In der Praxis für Allgemeinmedizin werden Patienten jeden Alters vom Kind bis zum Erwachsenen behandelt. Dr. Hans von Schuckmann ist spezialisiert auf Chirotherapie, Palliativmedizin und Reisemedizin.Dr. Thomas Rau ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Pharmakologie. Das Spektrum der Praxis wird ab April ergänzt: Dann können Ultraschalluntersuchungen, kardiologische Diagnostik, Langzeit-EKG und -Blutdruckmessungen durchgeführt werden. Ebenso kann ein Belastungs-EKG stattfinden. Durch seine langjährige Tätigkeit in Jesteburg ist Dr. Hans von Schuckmann gut vernetzt im Landkreis. Falls ein Patient die Praxis nicht aufsuchen kann, werden Termine für Hausbesuche vereinbart. In der Gemeinschaftspraxis von Dr. Hans von Schuckmann und Dr. Thomas Rau sind mit Romy Bertram, Sabine Nolte und Geraldine Lührs drei medizinische Fachangestellte tätig. Sie kümmern sich darum, dass die Patienten schnellstmöglich ihre Wunschtermine erhalten. Sie informieren auch über Medikamentationen und geben Rezepte bei Dauerverordnungen heraus.Praxis für AllgemeinmedizinDr. med. Hans von SchuckmannDr. med Thomas RauLindenstraße 6a • 21266 JesteburgSprechzeiten:Montag - Freitag: 8 bis 12 Uhr,Montag, Donnerstag: 16 bis 18.30 Uhrund Dienstag 16 bis 20 UhrTel. 04183-4654 • Fax: 04183-791940Frauenärztin Dr. Pia Fieseler rät zu regelmäßigen KontrollenAnfang Januar dieses Jahres ist Frauenärztin Dr. Pia Fieseler in das Gebäude an der Lindenstraße 6 gezogen. Sie war vormals in der Praxis von Dr. Renate Prollius im Stubbenhof tätig, deren Praxis sie übernahm. „Diese neuen Räume in zentraler Lage von Jesteburg sindideal“, sagt Frauenärztin Pia Fieseler.Die Praxis umfasst rund 150 Quadratmeter und ist hell und freundlich eingerichtet. Die Räume sind vollständig ebenerdig. Parkplätze befinden sich direkt vor der Praxis.„Unsere Patientinnen sollen sich vom ersten Augenblick an in diesen Räumen wohlfühlen“, so Dr. Pia Fieseler. Bei beruhigender Musik im Wartezimmer vergeht die Wartezeit auf entspannende Weise.Unterstützt wird die Frauenärztin von ihren medizinischen Fachangestellten Dagmar Jauch und Birgit Lorenz. Momentan wird eine weitere Mitarbeiterin (MFA) gesucht. Interessentinnen können sich beim Dr. Pia Fieseler melden.Dr. Pia Fieseler ist Ansprechpartnerin für Geburtshilfe, Homöopathie und Akupunktur. Sie betreut Frauen jeden Alters. Die Frauen-ärztin nimmt sich für jede Patientin ausreichend Zeit. „Ich finde es wichtig, dass jede Patientin Zeit hat, ihre individuellen Fragen zu stellen und eine ausführliche Unter-suchung erfolgt, sodass eine Diagnose erfolgen kann“, so Dr. Pia Fieseler. Ferner ist es für sie wichtig, dass Frauen regelmäßig Vorsorgeunter-suchungen wahrnehmen.