Andreas Kroll ist neuer Partner der Concordia Versicherung in Jesteburg

ah. Jesteburg. „Die Zeit bringt stets Veränderungen mit sich. Ab sofort bin ich in der gleichen Branche - der Versicherung - tätig, doch ich arbeite mit der tradi-

tionsreichen Concordia Versicherung zusammen“, so Andreas Kroll aus Jesteburg.

Seit 1. Oktober hat sich so manches Äußere an der Harburger Straße 4-6 geändert, doch der perfekte Service hat sich sogar noch erweitert.

Andreas Kroll: „Mit der Concordia Versicherung, die es seit 150 Jahren gibt, vertrete ich ein Unternehmen, das lebensnahe und faire Versicherungslösungen für Privatkunden, Gewerbebetriebe und Landwirtschaft bietet. Der Ver-sicherungsverein auf Gegenseitigkeit betreut rund 2,4 Millionen Verträge.“Die Concordia bietet ihren Kunden das komplette Versicherungsangebot. „Der Kunde kann sich bei mir je nach individuellem Bedarf über seine Versicherung informieren“, so Andreas Kroll. Ob private Haftpflicht, Rechtsschutz, Hausrat, Berufsunfähigkeit, Lebensversicherung, Krankenzusatzversicherung, Motorrad- und Kfz-Versicherung, Gebäudeversicherung, Jagdhaftpflicht oder weitere: Für jede Anfrage findet Versicherungsexperte Andreas Kroll das optimale Angebot. „Wer sich zunächst die neugestalteten Büroräume anschauen möchte, ist herzlich eingeladen. Die Jesteburger kennen mich aus meiner beruflichen Tätigkeit und meinem Engagement für Jesteburg.Gerne stelle ich ihnen das hervorragende Leistungsspektrum der Concordia Ver-sicherung vor“, so Andreas Kroll, der das persönliche Gespräch schätzt.An der Harburger Straße 4-6 ist Andreas Kroll eineBürogemeinschaft mit Ute Ina Kroll (unikate Immobilien, Tel. 04183-774316) eingegangen. Ab 1. Dezember verstärkt Rita Kaps das Team des Concordia Versicherungsbüros im Innendienst.ConcordiaVersicherungsbüroAndreas KrollHarburger Straße 4-621266 JesteburgTel. 0 41 83 - 50 07 55Öffnungszeiten:Mo.-Fr. von9 bis 12 Uhr undvon 14 bis 18 Uhr,Fr. bis 17 Uhr undnach individuellerAbspracheAuch in diesem Jahr lädt Andreas Kroll alle Geschäftsfreunde, Bekannte und Freunde zum traditionellen „Advents-Empfang“ ein. Dieser findet am Freitag, 25. November, ab 17 Uhr statt. „Ich freue mich, an diesem Tag bei Würstchen, Glühwein und Erfrischungsgetränken an den Feuerkörben nette Gespräche zu führen“, so Andreas Kroll.