Ladies‘ Circle und Old Table 230 Nordheide spenden 800 Euro

Ladies‘ Circle 9 Nordheide und Old Table 230 Nordheide haben sich in einer gemeinsamen Aktion an der Kampagne „Gegen Gewalt an Frauen“, die von der Gleichstellungsbeauftragen des Landkreises Harburg initiiert wurde, beteiligt. Im Zuge einer Waffel-Aktion im Buchholzer Obi-Markt kamen mehr als 800 Euro zusammen. Jetzt wurde der Betrag an das AWO-Frauenhaus im Landkreis Harburg übergeben.Ladies‘ Circle ist eine internationale Organisation junger Frauen (bis 45 Jahre), die dem Leitgedanken „Freundschaft und Hilfsbereitschaft“ verbunden sind und bietet eine Plattform, nationale und internationale Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen, Meinungen und Gedanken auszutauschen und sich aktiv für soziale Projekte zu engagieren. Interessierte Frauen können sich an die E-Mail-Adresse LC9@ladiescircle.de wenden.• Mehr Infos gibt es im Internet unter www.lc9-nordheide.de.