"Ohne Hunger und Jo-Jo-Effekt"

Jesko Wilke veröffentlicht neues Buch: "Basisch abnehmen und entgiften - die Detox-Stoffwechselkur".

Ein vielseitiger Autor

Wenn man unter Allergien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hautproblemen, ständiger Müdigkeit, häufigen Kopfschmerzen oder Übergewicht leidet, kann das ein Hinweis darauf sein, dass der Körper übersäuert ist. Um den Säure-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, empfiehlt sich eine basische Ernährung, die gezielt auf Obst, Gemüse und Kräuter setzt. "Auf diese Weise können Betroffene ganz natürlich Krankheiten vorbeugen und unliebsame Kilos loswerden - und das ohne Hungergefühl und Jo-Jo-Effekt", ist der Bendestorfer Auto Jesko Wilke überzeugt. Der Ernährungs- und Gesundheitsexperte hat gerade sein neustes Buch veröffentlicht. "Basisch abnehmen und entgiften - die Detox-Stoffwechselkur" verrät, wie man zusätzlich mental entsäuern kann und im stressigen Alltag nicht wieder in alte Muster zurückfällt. Der 21-Tage-Detox-Plan mit 50 leckeren und einfach zuzubereitenden Rezepten begleitet den Leser Schritt für Schritt durch ihr Abnehm- und Entgiftungsprogramm. Ergänzt wird er durch tägliche Aufgaben, mit denen der Leser seinen Lebensstil gesünder gestalten kann, sowie ein Tagebuch zum Festhalten der Veränderungen."Ich verstehe mein neues Buch als eine Einladung, sich selbst etwas Gutes zu tun", sagt Wilke. Manchmal sei es nämlich wichtig, die Notbremse zu ziehen und für sich selbst zu sorgen. "Vor allem, wenn dein Körper bereits erste Signale sendet und dir zeigen will, dass er sich überfordert fühlt." Wilke verordnet sich und seiner Frau bereits seit vielen Jahren im Januar eine kleine Entlastungskur. "Vier Wochen lang verzichten wir konsequent auf Fleisch, Zucker und Alkohol, was bereits einer Entsäuerungskur gleich kommt. Wir stellen immer wieder fest, wie gut uns das tut und sind überrascht wie leicht es uns fällt." Wilke ist sicher: "In Zukunft wird es immer wichtiger werden, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und entsprechend zu handeln. Denn die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Eine Frühjahrskur bietet dazu eine gute Gelegenheit und der Januar ist ja traditionell der Monat, in dem wir unsere guten Vorsätze in die Tat umsetzen."• "Basisch abnehmen und entgiften" (ISBN 978-3-7423-0268-7) ist im Riva-Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro.Jesko Wilke, 1959 in Hamburg geboren, ist freier Journalist und als Autor sehr vielseitig. Unter anderem verfasste er mehrere Sachbücher mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Ernährung wie "Wie man nicht stirbt - die Formel für ein langes Leben" (Riva-Verlag), "Clean Eating" (Goldmann) und "Feel Good Food". Zudem macht Wilke als Roman-Auto von sich reden. Seine Bücher "Ghostwriter", "Das Leben ist ein zotteliges Ungetüm" und "My New Big Greek Familiy" sind im Handel erhältlich.