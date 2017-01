Kleine Kicker ganz groß!

TV Welle organisiert erstmals Hallenfußball-Turnier für vier Altersklassen / Ausflüge als "Siegprämien".

Diese Premiere hat richtig Lust auf mehr gemacht. Zum ersten Mal seit fast 15 Jahren hatte die Fußballjugend des TV Welle (Samtgemeinde Tostedt) wieder zu einem Hallenturnier eingeladen. Und das gleich im XXL-Format! Am Samstag ging es für die U8- und die U11-Junioren um Medaillen, einen Tag später waren dann die U9- und U12-Kicker an der Reihe - insgesamt fast 400 Jungen und Mädchen aus den Landkreisen Harburg, Heidekreis und Hamburg. Für echte Arena-Atmosphäre sorgten zahlreiche Eltern auf der Tribüne.Die Idee für das Turnier entstand bereits vor gut eineinhalb Jahren. Der TV Welle war viele Jahre Gastgeber des Sparkassen-Cups, einem Sichtungsturnier des Fußballverbands, bei dem allerdings nur ein einziger Jahrgang im Fokus stand. Dennoch mussten Trainer und Eltern aller Teams anpacken. Schließlich reifte die Entscheidung, statt des Sichtungsturniers einen Cup auszurichten, bei dem alle Jugend-Teams des TV Welle antreten.„Beeindruckend war, das alle hier im Verein an einem Strang gezogen haben“, sagt Turnier-Organisator Torben Bellmann. Seit dem Sommer ist er nach vielen Jahren als Jugendtrainer verantwortlich für die Kreisliga-Herren. Gemeinsam mit Julian Kühn, der bis vor Kurzem noch die A-Junioren coachte, fungierte Bellmann zwei Tage lang als Turnierleiter. Begeistert waren die kleinen Kicker von den vielen Überraschungen, die sich die Weller einfielen ließen. Unter anderem wurde Tore mit Musikeinspielungen gefeiert und die Torschützen verkündet. Für alle Spieler gab es Medaillen - und die Sieger wurden mit Teampreisen belohnt. Unter anderem gab es Ausflüge in den Hochseilgarten am Kiekeberg oder ins Aquadies. Turniersieger wurden der SV Wistedt (U9), JSG Nordring (U12) und der TV Welle (U8 sowie U11).• Das Turnier ermöglichten unter anderem folgende Sponsoren: Aquadies und Barfußpark in Egestorf, Sportsline in Nenndorf, die Goblin-Stadt in Hamburg-Wandsbek, Malermeister Wentzien, Zimmerei „der Beti“ und das Autohaus Splete.• Nach dem Turnier hoffen die Weller Fußballer auf einen positiven Nebeneffekt. „Vielleicht spricht sich herum, dass wir hier tolle Trainingsbedingungen haben“, sagt Torben Bellmann. Welcher kleine Verein könne schon von sich behaupten, eine Sporthalle und zwei Plätze nutzen zu dürfen. Dazu kommt, dass die meisten Trainer mit entsprechenden Übungsleiterlizenzen ausgestattet sind. Kinder und Jugendliche, die sich dem TV Welle anschließen möchten, melden sich am besten bei Jugendleiter Peter Holste. Er ist telefonisch unter der Rufnummer 04182 - 8550 oder via E-Mail an ps.holste@gmx.de zu erreichen.• Mehr Informationen gibt es auch im Internet unter www.tvwelle-fussball.de . Dort gibt es auch eine Bildergalerie mit vielen Fotos zum Turnier